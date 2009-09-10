Людство «озброїлося до зубів»

Сукупні витрати на озброєння всіх держав планети сьогодні перевищують трильйон доларів США на рік.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це заявив Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй Пан Гі МУН на відкритті 62-ої щорічної Конференції неурядових організацій у Мексиці, присвяченій проблематиці роззброєння й розвитку.

За його словами, людство «озброєно до зубів». Для порівняння, повідомив він, на цілі розвитку за рік витрачається приблизно 78,6 млрд. доларів США.

Вкрай важливо, підкреслив Генсек ООН, досягти політичного консенсусу, спрямованого на створення світу, вільного від зброї масового знищення, й зазначив, що роззброєння допоможе зберегти чималі кошти для розвитку й забезпечення стабільності в світі.

Він вважає, що сьогодні, в тому числі й завдяки активній позиції неурядових організацій, з`явилися нові надії у сфері роззброєння. Це питання повернули до порядку денного міжнародного співтовариства.