УПЦ Московського патріархату стурбована фактами захоплення храмів

Українська православна церква стурбована діями представників органів державної влади, що провокують загострення міжконфесійної ситуації в Україні та порушують конституційні права віруючих УПЦ.

Як повідомив УНІАН прес-секретар предстоятеля УПЦ Московського патріархату протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО, про це йшлося вчора на засіданні Священного Синоду УПЦ у Свято-Успенській Почаївській Лаврі.

Зокрема, Синод заслухав інформацію Митрополита Київського і всієї України Володимира (САБОДАНА) про загострення міжконфесійної ситуації, спричиненої фактами захоплення храмів УПЦ.

Як йдеться у Журналах Священного Синоду УПЦ від 9 вересня, розміщених на офіційному веб-сайті УПЦ, з початку 2009 року на ім’я глави УПЦ МП надійшли рапорти керуючих Тернопільською, Білоцерківською, Сумською та Чернігівською єпархіями про спроби та захоплення храмів УПЦ МП представниками УПЦ Київського патріархату за підтримки представників органів державної влади.

Крім того, Священний Синод УПЦ стурбований нагнітанням обстановки довколо Свято-Успенської Почаївської Лаври. Зокрема, створенням тимчасової контрольної комісії у Тернопільській обласній раді щодо перевірки законності перебування чоловічого монастиря на території комплексу Почаївської Лаври та про повернення її до складу заповідника.

За наведеними фактами Священний Синод ухвалив направити відповідні звернення до Президента, прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради, а також головам обласних державних адміністрацій та обласних рад вище згаданих областей.