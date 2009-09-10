9 жовтня Європейська комісія “За демократію через право” (Венеціанська комісія) розгляне зміни до закону про вибори Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого заступника голови Верховної Ради України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, сьогодні представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співпраці в Україні Аке ПЕТЕРСОН та координатор проектів ОБСЄ в Україні Любомир КОПАЙ вручили йому офіційне запрошення на засідання Венеціанської комісії.

Виборче законодавство стало головною темою обговорення під час зустрічі. Співрозмовники поділилися думками щодо міжнародної практики реалізації виборчого права громадян у контексті гарантування виборцям права обирати та бути обраними.

О.ЛАВРИНОВИЧ прокоментував на прохання представників ОБСЄ та Ради Європи норми українського виборчого законодавства. Він пояснив очевидні головні причини, через які виборче законодавство потребувало змін.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, «у старих нормах прописані процедури для виконання тими інституціями, котрі вже не існують кілька років з огляду на їхню ліквідацію. Це унеможливлювало навіть початок виборчої кампанії».

Також, сказав він, «тривогу викликає стан справ із наповненням Державного реєстру». «Старт виборчої кампанії обумовлений підготовкою списків виборців, проте Реєстр в повному обсязі не функціонує, оскільки він наповнений уточненими даними приблизно на 50%. Окрім того, як показало тестування по ряду областей України, дуже багато технічних помилок, не виправлених з періоду 2006 року», - пояснив перший віце-спікер і додав: «Відтак вірогідність того, що вибори могли бути зірвані достатньо висока». «На сьогодні головне, щоб були виконані роботи для складання якісних списків виборців», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Крім того, перший віце-спікер привернув увагу співрозмовників до того, що «останнім часом всі передвиборчі кампанії в Україні, на жаль, закінчуються вирішенням спірних питань щодо остаточних результатів виборів у судових інстанціях». «За старими нормами різними законами були визначені різні судові інстанції, що розглядали питання щодо остаточних результатів виборів. Відповідно до чинної нової редакції та Кодексу адміністративного судочинства України, остаточний вердикт виноситиме Вищий адміністративний суд України, як суд першої та останньої інстанції», - пояснив він.

Що стосується скорочення термінів проведення передвиборчої кампанії, то в цьому питанні, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, майже всі політичні сили були одностайні в ухваленні цієї норми. Відтак, відповідно скорочені у термінах всі процедурні питання, що супроводжують виборчий процес.

Своєю чергою, Л.КОПАЙ підтримав необхідність внесення змін до закону про вибори глави держави.

Разом із тим представники міжнародних організацій порушили питання доцільності внесення до чинного закону змін щодо участі українських громадських організацій у спостережені за процесом виборів.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, ця рекомендація слушна, проте потребує обговорення в українському парламенті. При цьому він висловив сподівання, що «всі міжнародні організації, що виявляють зацікавленість до виборів глави держави в Україні, будуть запрошені до участі у процесі спостереження за їх ходом».

В рамках зустрічі А.ПЕТЕРСОН вручив О.ЛАВРИНОВИЧУ офіційне запрошення взяти участь у засіданні Венеціанської комісії 9 жовтня ц.р, що розглядатиме на експертному рівні зміни до виборчого законодавства, яке регламентує вибори Президента України.

Як повідомляв УНІАН, Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" сьогодні офіційно оприлюднено на веб-сайті Верховної Ради України і буде опубліковано у газеті «Голос України» та інших друкованих засобах масової інформації за підписом голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА. Відповідний закон був прийнятий Верховною Радою 24 липня 2009 року. Водночас 18 серпня 2009 року Закон було повернуто від Президента України з відповідними пропозиціями.