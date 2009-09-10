Ізраїльський хірург Зіс чекає на екстрадицію в СІЗО

Ізраїльський хірург Міхаель ЗІС зараз іще перебуває в одному з донецьких слідчих ізоляторів, очікуючи екстрадиції до Ізраїлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Донецьку начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

За його словами, після того, як 20 серпня цього року Ворошиловський районний суд міста Донецька амністував М.ЗІСА, «він перебуває в слідчому ізоляторі», вирішується питання про його екстрадицію, з Генеральною прокуратурою це питання обговорюється, і невдовзі буде прийнято рішення про екстрадицію.

М.КУП’ЯНСЬКИЙ припустив, що передача М.ЗІСА ізраїльській стороні відбудеться впродовж одного-двох місяців. «Я думаю, що після тих переговорів, які вже було проведено, це відбудеться доволі швидко. Впродовж одного-двох місяців, я думаю, це питання буде вирішено», - сказав керівник обласного УВС.

Водночас, адвокат ізраїльського хірурга Олег КУРІННИЙ повідомив телефоном кореспондентові УНІАН, що питання про екстрадицію його підзахисного Генпрокуратурою України вже вирішено, але дату передачі хірурга визначає ізраїльська сторона. «Генеральна прокуратура вже прийняла рішення і все, що від неї залежить, виконала, - пояснив адвокат. - Саму передачу здійснює Департамент виконання покарання, СІЗО, МВС і Інтерпол, а приймаюча сторона – поліція Ізраїлю і Інтерпол, який працює на їх території, повинні приїхати до Донецька або Києва і забрати Міхаеля ЗІСА». О.КУРІННИЙ відзначив, що «екстрадиція може відбутися й наступного тижня, може відбутися і пізніше, ніж через два місяці», але висловив сподівання, що «це відбудеться, дійсно, наступного тижня».

Він наголосив, що стан здоров`я його підзахисного дуже поганий, він вимагає серйозного втручання кардіолога і тривалого лікування, чого не можуть надати медики в слідчому ізоляторі. «Тут стоїть питання життя. Тобто, щодня людина ризикує – прокинеться вона чи не прокинеться, доживе до вечора, чи не доживе», - підсумував О.КУРІННИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2009 року Ворошиловський районний суд міста Донецька амністував ізраїльського хірурга М.ЗІСА. За місяць до того, 20 липня 2009 року, державний обвинувач з боку прокуратури змінив пред’явлене звинувачення, М.ЗІСУ, – із ст.149 (ч.2) на ст.143 (ч.1) Кримінального кодекси України. (ч.1 ст.143 Кримінального кодексу України - «Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів чи тканин людини», яка передбачає покарання «штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох»; ч.2 ст.149 - «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, скоєні щодо неповнолітнього, декількох людей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої постраждалий був у матеріальній або іншій залежності», яка передбачає «позбавлення волі на термін від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна», - УНІАН). О.КУРІННИЙ відзначив, що з М.ЗІСА зняли серйозне звинувачення і замінили його таким звинуваченням, яке навіть не передбачає позбавлення волі.

Довідка УНІАН. М.ЗІСА було затримано 12 жовтня 2007 року в місті Донецьку як фігуранта справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські й українські правоохоронці.

4 серпня 2008 р. державний обвинувач у справі М.ЗІСА Людмила ГРАБОВСЬКА повідомила, що з хірурга знято обвинувачення в торгівлі людьми, тепер йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації. Вона просила суд позбавити М.ЗІСА волі на 3,5 роки.

21 серпня 2008 р. Ворошиловський райсуд його виправдав. Проте після виправдувального рішення суду хірурга відвезли до СІЗО.

29 серпня цей же райсуд визнав незаконним затримання М.ЗІСА і його подальше утримання в СІЗО і виніс постанову негайно звільнити хірурга.

9 вересня 2008 року Донецький обласний апеляційний суд відмінив рішення Ворошиловського райсуду від 29 серпня про звільнення М.ЗІСА з-під варти.

10 березня 2009 року Апеляційний суд Донецької області своїм рішенням відмінив виправдувальний вирок, виданий 21 серпня 2008 року Ворошиловським райсудом Донецька ізраїльському хірургові М.ЗІСУ. Рішенням суду було оголошено про відміну виправдання М.ЗІСА і про направлення справи на «новий судовий розгляд до того ж суду з іншим складом суддів».

Повторний розгляд справи було розпочато 30 квітня 2009 року з головуючою суддею Ворошиловського районного суду м. Донецька Ларисою ПЕРЕВЕРЗЄВОЮ.