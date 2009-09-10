ЄС хоче спростити мову офіційних документів

Громадяни ЄС не розуміють складних формулювань, які містяться в офіційних документах і приписах, тому цю мову потрібно спростити, вирішили учасники міжнародної конференції у Стокгольмі.

Офіційні документи в ЄС мають стати простішими для сприйняття. Такого висновку дійшли учасники конференції, організованій Швецією, котра нині головує в ЄС. Учасники заходу, на якому розглядалися питання чіткості і зрозумілості мови, якою формулюються документи у ЄС, піддали критиці те, яким чином керівництво Євросоюзу подає інформацію громадянам.

На їхню думку, мова документів ЄС має стати простою та доступною. Оскільки якщо люди розуміють закони, це допомагає їм робити вчинки і не порушувати правила. Окрім цього, за словами шведського міністра юстиції Беатрікс Аск, відкритість установ та простота мови є взаємопов`язаними. На її думку, якщо документи ЄС важко зрозуміти, то відповідно доступ до інформації, що вони місять, різко знижується. Її думку підтвердили і шведські науковці, які теж брали участь у конференції. Адже ця країна є відомою своєю прозорістю громадських послуг і привітним ставленням до громадян.

Водночас віце-президент Єврокомісії Марго Вальстрьом запропонувала додавати до усіх паперів, що випускають у Євросоюзі - до законодавчих пропозицій, звітів, доповідей тощо невеликі резюме, які б у доступній формі пояснювали суть документу. Єврокомісар з питань багатомовності Леонард Орбан зауважив, що європейські політики, економісти та юристи дуже полюблять використовувати власний жаргон. Втім, його не розуміють мешканці ЄС. Тому Євросоюз має відмовитися від нього і почати спілкуватися мовою пересічних громадян.

Німецька хвиля