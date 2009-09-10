Троє дільничних інспекторів забили насмерть пастуха

Троє дільничних інспекторів побили 51-річного мешканця села Попружна, що на Київщині - такий попередній висновок київської обласної міліції. Причина - Сергій Береговенко не відмічався у райвідділі міліції як умовно засуджений.

Чоловіка привезли до райвідділу о 16-й, а вже за годину бездиханне тіло забрала швидка. У свідоцтві про причину смерті - больовий шок через численні травми. Переламані ребра, забиття внутрішніх органів. Міліціянти, які тоді забирали чоловіка до райвідділу, сказали лікарям, що стався епілептичний напад. От, мовляв, і забився.

Чоловік мав слабке здоров`я, не відмовлявся від чарки і пас чужу худобу за могорич. Проте епілепсії точно не мав, адже не дожив би до цього часу.

Родичі дізналися про смерть лише на третій день. В обласному управління міліції кажуть, перевіряли версію з епілепсією. І згодом передали справу до прокуратури.

ТСН