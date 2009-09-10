Прес-конференція учасників ”Маршу Невдоволених”

У п`ятницю, 11 вересня, о 12.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція учасників "Маршу Невдоволених", який стартував 24 серпня. У заході візьмуть участь: Валентин Халецький - голова Громадської ради України; Микола Габер - голова Патріотичної партії України; Юрій Збітнєв - лідер партії "Нова сила", голова Конституційної асамблеї України; Володимир Волков - голова ГО "Національна природоохоронна агенція"; учасники "Маршу Невдоволених": Микола Як - письменник; громадські діячі - Володимир Яблонський, Володимир Шемчук, Анатолій Тишкевич. Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна"). Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05. Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.

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