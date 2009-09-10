11 вересня - 9-30-10-30 - Біля Верховної Ради відбудеться чемпіонат з метання мікрофонів серед депутатів. Подію приурочено до першого виклику в прокуратуру Печерського району м. Києва знімальної групи СТБ, запланованого в цей же день і час. У середу Печерський райвідділ м.Києва передав матеріали у справі „Журналісти СТБ проти депутата Олександра Ткаченка” до прокуратури(вул. Грушевського,5, ІІІ під’їзд). Телефони: 8-095-306-70-53, 8-050-310-44-41.