11 вересня - 9-30 - Відбудеться міжнародна конференція "Рух у відродженні української державності та зламі комуністичної системи". Організатори - Український інститут національної пам’яті; НАНУ; МЗС України; Національна академія державного управління при Президентові України; КНУ ім..Т.Шевченка; Організаційний комітет з підготовки та відзначення 20-ї річниці створення Народного Руху України за перебудову (Національна академія державного управління при Президентові України, вул. Пугачова, 12/2). Реєстрація з 9-00. Телефони: 281-08-86, 281-08-88.