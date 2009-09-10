11 вересня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена підсумкам Міжнародної науково-практичної конференції-громадської експертизи: «Право народу на власне конституційне самовизначення – легітимні форми установчої влади в Україні», яка пройде 9 вересня в Академії муніципального управління. У громадській експертизі візьмуть участь експерти з України, Росії та США. Учасники: Юрій Сенюк, академік УАН; Олександр Ващенко, голова ВО «Влада народу»; Олександр Ржавський, Оргкомітет руху «Право Народу»; Андрій Пінчук, Громадянська Асамблея України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.