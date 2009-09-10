Круглий стіл на тему: «Чи може держава забезпечити населення доступними і безпечними ліками?»

11 вересня - 14-00 - Круглий стіл в редакції газети «Комсомольськая правда» в Украине» на тему: «Чи може держава забезпечити населення доступними і безпечними ліками?». Запрошені: Тетяна Бахтєєва, глава Комітету ВРУ з питань охорони здоров`я; Юрій Гайдаєв, глава підкомітету з питань законодавчого забезпечення держполітики охорони громадського здоров`я, розвитку фармації і здійснення фармацевтичної діяльності; Валерій Коновалюк, глава підкомітету з питань планування бюджетних програм і контролю по використанню бюджетних коштів в охороні здоров`я; Юрій Савко, директор Асоціації виробників інноваційних препаратів; Борис Даневич, віце-президент Комітету з охорони здоров`я Американської Торгової Палати та ін. (вул. Фрунзе, 104а, 5 поверх, в прес-центрі газети «Комсомольськая правда в Украине»). Телефон: +38-099-069-57-54.