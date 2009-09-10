14 вересня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Свавілля міліції: незаперечний факт української реальності”, присвячена темі катування затриманих працівниками одного зі столичних районних відділів міліції. Справа пов’язана зі скандальним вбивством Олександра Гончарова, який проживав з сім’єю на Жуковому острові на самозахопленій землі протягом тривалого часу. Учасники: Анатолій Грабчак, адвокат, колишній працівник Голосіївського райвідділу МВС; Вікторія Нонік, дружина затриманого І.Ноніка, з якого при повній відсутності доказової бази вибивають зізнання; Катерина Гончар, дружина підозрюваного О.Гончара (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.