Прес-конференція на тему: “Свавілля міліції: незаперечний факт української реальності”

19:48, 10 вересня 2009
Права людини
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14 вересня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція  на тему: “Свавілля міліції: незаперечний факт української реальності”, присвячена темі катування затриманих працівниками  одного зі столичних районних відділів міліції. Справа пов’язана зі скандальним вбивством Олександра Гончарова, який проживав з сім’єю  на Жуковому острові на самозахопленій землі протягом тривалого часу. Учасники: Анатолій Грабчак, адвокат, колишній працівник Голосіївського райвідділу МВС; Вікторія Нонік, дружина затриманого І.Ноніка, з якого при повній відсутності доказової бази вибивають зізнання; Катерина Гончар, дружина підозрюваного О.Гончара (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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