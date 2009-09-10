Медіапрофспілка просить порушити кримінальну справу щодо депутата Ткаченка

Київська незалежна медіа-профспілка звернулася до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу щодо народного депутата Олександра ТКАЧЕНКА через інцидент з журналісткою СТБ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі медіа-профспілки, зокрема, КНМП просить порушити кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності журналістів). Йдеться про інцидент 1 вересня, коли у будинку парламенту народний депутат від КПУ вирвав у журналістки каналу СТБ Ольги ЧЕРВАКОВОЇ мікрофон і жбурнув його на підлогу.

В прес-службі зазначили, що повідомлення до генерального прокурора зроблено без узгодження з потерпілою журналісткою О.ЧЕРВАКОВОЮ. За словами юридичного партнера КНМП адвоката Андрія НЕЧИПОРЕНКА, закон передбачає можливість повідомлення про злочин не лише для потерпілих, але й для будь-якої особи, якій стало відомо про порушення закону.