Міліція встановила хто бив фотографа УНІАН на заводі «Таврія»

Міліція встановила та допитала особу, яка наносила тілесні ушкодження фотокореспонденту УНІАН Віталію ДАНИЛЬЧЕНКУ під час рейдерської атаки на завод «Таврія» у Новій Каховці.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МВС України в Херсонській області.

Як зазначив співрозмовник агентства, ця особа є охоронцем підприємства. Однак під час опитування він категорично не визнав, що вчиняв будь-які протиправні дії, в тому числі застосування фізичної сили до журналіста.

У той же час, як зазначили в УМВС, постраждалий встиг зафіксувати за допомогою фотокамери момент нападу.

На даний час експертизу розбитої фотокамери завершено, і, як очікується, завтра експерт надасть свої висновки та поверне «залишки» фотокамери В.ДАНИЛЬЧЕНКУ.

Разом з тим в херсонській міліції не виключають, що в подальшому цю справу розслідуватиме Ново-Каховська районна прокуратура, після того, як міліція збере достатню кількість матеріалів.

Як повідомлялося, 3 вересня приблизно о 20.15 майже 170 осіб, вдягнуті в чорну уніформу та екіпіровані спецзасобами, намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія». На захист заводу виступили його співробітники та місцеві жителі, в цілому близько 1 тис. чоловік.

Під час зіткнень постраждав фотограф УНІАН по Херсонській області Віталій Данильченко.