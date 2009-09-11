Далай-лама закликав Захід активнішке розвивати демократію в Китаї

Далай-лама, який прибув 10 вересня до Праги для участі в дводенній конференції з прав людини, закликав Захід брати активнішу участь у розвитку демократії в Китаї та інших частинах Азії, повідомляє портал Credo.ru.

Духовний лідер Тибету підкреслив, що країни Заходу повинні надавати активну підтримку процесу демократизації в Азії, оскільки демократія - поряд зі свободою слова і віросповідання - є універсальною цінністю. Він відзначив, що не вимагає незалежності від Китаю, але добивається справжньої автономії і дотримання прав людини.

Далай-лама привітав присутність на конференції, організованій фондом "Forum 2000", колишнього президента Чехії Вацлава Гавела, лідера руху за права уйгурського народу Ребії Кадир, висловивши своє захоплення її роботою з просування прав етнічних меншин мирним шляхом. "На відміну від деяких уйгурів, - відзначив він, - вона повністю згодна з нашим підходом, суто мирним підходом. Вона також віддає перевагу автономії".

Китайське посольство в Празі висловило протест з приводу прибуття всесвітньо відомих лідерів рухів за права етнічних меншин усередині материкового Китаю. Представник посольства КНР Чень Цзяньцзюнь заявив, що їх приїзд націлений на "розділення держави і нанесення збитку національній єдності". "Китайська сторона рішуче виступає проти, - сказав він DPA по телефону. – Ми ясно висловили свою позицію чеській стороні".

Ребія Кадир перебуває в Празі з приватним візитом, парирувало цей випад міністерство закордонних справ Чехії. "Його не можна інтерпретувати ні як зміна нашої традиційної політики у відносинах з Китаєм, ні як висловлення підтримки можливим сепаратистським тенденціям", - говориться в заяві міністерства. При цьому ні посольство КНР, ні МЗС Чехії не почали уточнювати природу китайських претензій.

Поки неясно, чи відбудеться 11 вересня зустріч Далай-лами з представниками уряду Чехії, відзначив представник фонду Філіп Шебек. Як вважає директор фонду Олдржіх Чорні, у конференції повинні взяти участь близько 400 чоловік. "Це велика міжнародна подія, - цитує його "Prague Pos"t. – Може здатися дивним, що ми проводимо конференцію з Азії в Празі, але є простий факт: у більшості країн Азії неможливо провести конференцію такого роду".