У Данії розгорнули кампанію проти будівництва мечеті

Проурядова Партія данського народу ініціювала кампанію проти будівництва мечетей, повідомляє Благовест.інфо.

У ряді місцевих ЗМІ з`явилися статті, в яких говориться, що фінансування мечеті йтиме з «Ірану з його терористичним режимом», а фінансування ще однієї мечеті в столиці - з «Саудівської Аравії з її диктатурою».

Кампанія була розгорнута після того, як нещодавно міська управа Копенгагена схвалила проект будівництва першої в країні мечеті. Партія данського народу має намір добиватися проведення референдуму з цього питання.

Тим часом заступник мера Копенгагена Клаус Бондам не згоден з партією і вважає, що мечеть стане «символом Копенгагена як мультикультурного міста».

Копенгагенська мечеть заввишки 24 метри з 32-метровими мінаретами буде зведена місцевою громадою шиїтів на місці колишньої фабрики, а на її будівництво планується витратити 5,4 до 6,7 млн. євро, повідомляє Swedishwire.com.

У Данії в даний час проживає 200 тис. мусульман, що становить приблизно 3,5% від її населення, - це друга за величиною релігійна громада в країні після державної Лютеранської Церкви.

Кілька років тому данська газета опублікувала карикатури на пророка Мухаммеда, що викликало хвилю протестів в цілому ряді мусульманських країн, з тих пір відносини цієї держави з ісламським світом були досить напруженими.