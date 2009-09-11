Студентська профспілка „Пряма Дія” проведе пікетування посольств Сербії та Іспанії на знак протесту проти репресій

14 вересня - 15-00 - Студентська профспілка „Пряма Дія” проведе пікетування посольств Сербії та Іспанії на знак протесту проти репресій проти соціально-активних громадян, студентів та антифашистів. Пікетування посольства Сербії розпочнеться о 15-00, за адресою вул. Волоська, посольства Іспанії о 16-00 - за адресою вул. Хорева, 46. Телефони: +38 (098) 475 73 03, +38 (093) 459 55 43; e-mail: priamadija@gmail.com

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