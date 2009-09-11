Право чи закон? - більшості українців байдуже

Більшість громадян України, у тому числі й представники громадських організацій і владних структур, не бачать різниці між правом та законом і вважають ці поняття тотожними.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив учасник громадського руху “Право народу” академік Академії наук України Юрій СЕНЮК.

Такий висновок, зазначив він, було зроблено за підсумками міжнародної науково-практичної конференції-громадської експертизи “Право народу на власне конституційне самовизначення – легітимні форми установчої влади в Україні”, що пройшла в Києві кілька днів тому. На початку обговорення, за його словами, запрошені фахівці, представники центральних і місцевих органів влади, політичні експерти вважали, що закон це і є право, і навпаки. А після дискусій, продовжив Ю.СЕНЮК, учасники конференції вже починали розуміти відмінність між цими поняттями.

За словами керівника оргкомітету руху “Право народу” Олександра РЖАВСЬКОГО, проведена конференція стала першим кроком у впровадженні в Україні системи установчої влади народу. Тобто, пояснив він, суспільство є носієм влади, а держава покликана слугувати громадянам і виконувати їхню волю. Натомість, на його думку, держава діє в інтересах окремих громадян та олігархічних груп, а не всього суспільства.

Як приклад О.РЖАВСЬКИЙ повідомив про відмову Міністерства юстиції в державній реєстрації громадського руху “Право народу”. По-перше, за його словами, повідомлення Мін’юсту було підписане директором Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій.

По-друге, в мотивувальній частині зазначено, що в реєстрації відмовлено через невідповідність цілей діяльності руху чинному законодавству. “Правовою експертизою встановлено, що вказана в заяві мета діяльності громадської організації, а саме - сприяння і об’єднання громадян з метою реалізації їхнього природного права на здійснення установчої влади та права на безпосереднє народовладдя - не передбачена законом”, - процитував О.РЖАВСЬКИЙ правовий висновок Міністерства юстиції.

Таким чином, переконаний він, держава в особі міністерства фактично забороняє громадянам об’єднуватися для реалізації їхнього права впливати на владу. Разом з тим, підкреслив О.РЖАВСЬКИЙ, у конвенції ООН про права людини вказано, що держава має сприяти громадянам у реалізації їх природних прав.

Такі дії держави йдуть врозріз із правами громадян, зазначив він, тому що норми закону ставляться вище природних прав людини. Тож учасники конференції у Києві й намагалися знайти стратегії реформування устрою державної влади та місцевого самоврядування в Україні таким чином, щоб суспільство формувало завдання владі, контролювало їх виконання і мало ефективні важелі впливу на державу в разі, якщо вона не виконує суспільних запитів.