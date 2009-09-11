Кримська міліція пішла у наступ на ісламські організації

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму звертається до уряду і парламенту автономії із закликом заборонити діяльність радикальних ісламських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розповсюдженому сьогодні повідомленні прес-служби ГУ МВС України в Криму.

Міліція занепокоєна «ситуацією, що склалася з проникненням до Криму ісламських сект, частина яких заборонена в більшості ісламських держав», йдеться к повідомленні.

Як наголошується у прес-релізі, 10 вересня 2009 року «члени партії «Хізб ут-Тахрір», що проживають на території Кіровського району, без дозволу імаму мечеті села Журавки» проникли на територію культової будівлі, де проводили молебень.

«Місцеві жителі вимагали звільнити мечеть, внаслідок чого конфлікт переріс на масову бійку. В результаті фізичного протистояння 8 осіб з числа кримськотатарського населення одержали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Винні у виникненні конфлікту з’ясовані і затримані, триває слідство», - повідомила міліція.

Кримський главк міліції також занепокоєний діяльністю секти «Такфір» у Криму.

«Встановлено, що лідерами організації «Такфір» оголошено священну війну «джихад» усім невірним і підготовлено списки осіб, які підлягають фізичному знищенню, куди включено супротивників розповсюдження цієї радикальної ідеології, що мають авторитет серед мусульманських громад Криму», - заявили в МВС, додавши, що «багато імамів одержують від членів секти «Такфір» записки з погрозами».