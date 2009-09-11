В Росії Максима Горького зарахували до екстремістів

У Жовтневий районний суд Новоросійська надійшов позов від прокурора міста Олександра Казимирова, який вимагає визнати екстремістського і ліквідувати правозахисну організацію - Новоросійський комітет з прав людини (НКПЛ).

Про це повідомляє УГСПЛ із посиланням на Lenta.Ru.

Приводом для звернення прокурора до суду стало використання правозахисниками гасла "Свободу не дають, її беруть", яка була перефразована з цитати з п`єси Максима Горького "Міщани". В оригіналі фраза, яку вимовляє машиніст Ніл під час суперечки зі своїми товаришами, звучить так: "Прав - не дають, права - беруть".

З гаслом "Свободу не дають, її беруть" лідери НКПЛ, подружжя Тамара і Вадим Карастелеви, виступили на мітингу проти введення комендантської години для підлітків. Незабаром після цього регіонального управління ФСБ звернулося до прокуратури Новоросійська з вимогою визнати гасло екстремістським, оскільки вбачає в ньому "непрямі заклики до вчинення насильницьких, антигромадських дій, що становлять загрозу громадському порядку і конституційному ладу РФ".

Фраза була віддана на аналіз доценту геленджікского філії Кубанського державного університету, кандидата філософських наук, історику Володимиру Рибнікову, який зробив висновок про те, що перефразована цитата з Горького "представляється помилковою і шкідливою". Більш того, експерт підкреслив, що лідери НКПЧ, що використовували гасло про свободу, служать "інтересам тих, хто хотів би розхитати суспільно-політичний лад сучасній Росії", зокрема США.

Як повідомляється на сайті молоді Новоросійська, до такого висновку прийшла і керівник місцевого психолого-педагогічного медико-соціального центру "Діалог" Світлана Гузева, яка також піддала експертною оцінкою фразу "Свободу не дають, її беруть". На її думку, гасло закликає до "активних дій проти існуючого законодавства".

Остаточні висновки про зміст гасла, використаного НКПЧ під час однієї зі своїх акцій, буде зроблено найближчими днями. Жовтневий райсуд Новоросійська розгляне позов прокурора Олександра Казимирова вже 17 вересня. Примітно, що не так давно в рамках кримінальної справи про побиття петербурзького школяра Тагір Керімова подібної експертизи був підданий гасло "Росія - для росіян!". Центр судових експертиз Північно-Західного округу представив результати лінгвістичного аналізу цієї фрази в кінці серпня. Експерти прийшли до висновку, що це гасло не носить ознак ксенофобії і не принижує людську гідність, а отже не є екстремістським. Як заявив газеті "Ведомости" член Громадської палати Олександр Брод, такі різночитання пов`язані з недоліками російського законодавства, в якому відсутнє чітке поняття слова "екстремізм".