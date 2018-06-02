Чи треба обмежити рух юнаків та дівчат після 22-ої години? Тобто ввести в Україні комендантську годину?! Про це йшла мова на круглому столі «Комендантська година: за і проти», ініціатором якого виступила громадська організація «Ла Страда- Україна». Слід зазначити, що більшість запрошених організаторами експертів виступали за таке нововведення.

У МВС рекомендують ввести комендантську годину через те, що за статистикою в Донецькій, Дніпропетровській та Полтавській областях 7343 дитини потерпіли від злочинів. В основному, вони траплялися у вечірній час (50-52 % злочинів).

За словами Тетяни Бухтіярової, начальника Кримінальної міліції у справах дітей МВС України, всі українські діти більшість часу знаходяться на вулиці, поки їхні батьки на роботі (виявляється в дитячі садочки та школи неповнолітні українці не ходять). Пані Бухтіярова також вивчила досвід інших країн і запевнила присутніх, що: «За кордоном діти на вулицях не з’являються. Просто так по вулицям не ходять».

Тетяна Бухтіярова переконана, аби діти не ставали жертвами злочинів і не страдали, закон необхідно приймати. Не зважаючи на те, що злочинність в Україні знижується.

У Міністерстві сім’ї, молоді та спорту підтримують своїх колег-урядовців. Зокрема Оксана Філіпішина заявила, що саме Міністерство сім’ї, молоді та спорту розробили проект закону, в якому міститься обмеження щодо перебування дітей віком до 16 років після 22 години без супроводження дорослих. Обурили доповідачку те, що запропонований ними проект не знайшов підтримки у Міністерства освіти та Міністерстві юстиції України.

Пані Філіпішина пропонує всім вже починати думати над механізмом впровадження та реалізації цього закону.

З українськими представниками влади не згодна Моніка Платек, довгостроковий експерт спільного Проекту Європейського Союзу та Ради Європи із зміцнення та захисту прав жінок і дітей в Україні. Вона наводить приклад власної країни – Польщі, де подібний захід був введений.

«В Польщі теж намагалися ввести комендантську годину. І ті батьки, дітей яких ловили, мусили платити штраф 500 євро. Якщо ви вважаєте, що завдяки цьому штрафу в країні щось покращиться – ви помиляєтесь. Бідні стануть ще більш бідними, а багаті будуть жити так само добре – це не піде на благо дітей. Суспільству від цього краще не стане.

У проекті закону сказано, що діти з 22 годин мають знаходитись в супроводі дорослих. В Польщі, як я вже казала, ми це проходили. У нас був міністр освіти, який просто ненавидів молодь. Він ділив її на поганих і хороших. Хорошими були ті, які ходили в Костьол вдень і вночі. А всі інші були поганими. Тож що трапилось в Польщі? У нас почалися проблеми з молоддю. Адже вони знаходили одного «дорослого» - 18-річного хлопця чи дівчину, у супроводі якого вони, відповідно до закону, мали право знаходитися. І з точки зору права до них не можна було мати претензій. Але ситуація стала гіршою, ніж раніше.

У моїй країні міліціонери, в більшості своїй – хороші, як і всюди в світі. Проте і серед них зустрічаються погані. І ось такі погані міліціонери в Польщі ґвалтували дівчат. Вони казали їм – або ваша родина заплатить штраф, або ви їдете у відділок, або лягаєте з нами в ліжко. Дівчата обирали ліжко. Тепер йдуть розслідування цих справ. Але дівчата вже стали жертвами через поліцію.

Тобто, якщо ми приймаємо закон, який одним дає більше прав, а у інших права забирає, наслідки можуть бути непередбачувані. Треба розуміти, що є багато можливостей здійснювати контроль за поведінкою дитини. Але кримінальні наслідки для дитини та її батьків мають бути на останньому місці».

Представник міжнародної організації ЕКПАТ в країнах СНД Ольга Швед не може зрозуміти, чому діти мають бути на вулиці після 10 години. За її словами дитина в цей час вже має спати. Навіть не грати чи робити уроки. Виявляється, це не обмеження свободи – це дотримання нормальних фізіологічних потреб.

Вона привела приклад Вірменії та Білорусі, де діти після 22 години на вулицях не з’являються, а якщо і з’являються, то мають за це попередження, а потім привід у відділок. Так повинно бути і в Україні.

Цікаво, що всі учасники прес-конференції, які пропонують введення комендантської години бояться цього словосполучення. І називають комендантську годину «обмеженням на законодавчому рівні».

Марина Говорухіна,УГСПЛ

Фото з сайту bigmir.net