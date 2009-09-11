Дев`ять років з дня зникнення Гонгадзе: у Києві запалять свічки

На дев’яту річницю зникнення Георгія Гонгадзе, 16-го вересня 2009-го року, о 19.00 вчетверте у Києві на Майдані Незалежності пройде акція, організована виключно громадянами України без партійної та організаційної символіки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в оргкомітеті акції.

"З 2005 року цю акцію щорічно організовують громадяни, які особисто були знайомі з Георгієм Гонгадзе і ті, кому дорогі ідеали свободи слова, незалежної журналістики, прав людини. Люди, які вимагають справедливості, правосуддя та недопущення репресій чи вчинення перешкод щодо журналістської діяльності і тиску на свободу слова з боку влади та “героїв” журналістських матеріалів. Люди, які не сприймають брехню, лицемірство, приховування інформації, непрозорість дій у політиці та державному управлінні", - сказано у тексті повідомлення.

Організатори заявляють, що участь у акції може взяти кожен громадянин, але виключно як фізична особа, а не як посадовець, член політичної партії чи громадської організації тощо. За їхніми словами, під час акції згадуватимуть не лише Георгія Гонгадзе, який волею трагічних обставин став своєрідним символом тих, хто віддав своє життя за сказане чи написане слово, але й імена всіх загиблих українських журналістів.

"На акції не буде ораторів і трибун, лише голос ведучого (також невідомий широкому загалу пересічний громадянин), якого ніхто з учасників акції не бачитиме. Ніде не афішуються прізвища організаторів, це – акція пам’яті, а не піару, на яку приходять просто небайдужі люди, ким би вони не були. Єдине прізвище, яке організатори змушене оприлюднювати – це невідома широкому загалу особа для збору коштів на проведення акції", - повідомляють організатори.

Кошти на проведення акції збираються виключно з фізичних осіб, прізвища яких також з метою уникнення самопіару не афішуються, бо "інакше завтра всі політики та чиновники захочуть стати спонсорами цього заходу, аби лише на всю країну пролунали їхні імена". За словами організаторів, головними спонсорами акції "були і залишаються пересічні громадяни, які живуть на зарплату або стипендію (за чотири роки серед жертводавців був лише один бізнесмен, який у 2007 році пожертвував 300 гривень)". Також, за їхніми даними, найбільша пожертва за весь час склала 500 доларів (2007 рік) "від відомої, але також звичайної особи, яка живе на зарплату, їздить громадським транспортом, не має ні бізнесу, ні гонорарів від творчої діяльності, ні якихось інших великих доходів".

Цього року, не зважаючи на те, що пожертв надійшло значно менше, ніж у минулі роки, організатори акції відмовились від пожертв, які в сумі з надлишком покривали всі потреби для проведення акції. Також відмовились від пожертв та організаційної допомоги тих громадян, які мали будь-яке упередження щодо акції, оскільки організаторам важлива її моральна чистота, аби пам’ять загиблих журналістів не затьмарювалась будь-чиїми та будь-якими негативними згадками.

Організатори закликають всіх небайдужих громадян по можливості приходити на акцію зі своїми свічками та квітами, а також зробити в ці останні дні пожертви, які підуть на витрати, що можуть бути здійснені в останні дні й дадуть можливість організаторам не відмовлятись від деяких попередньо запланованих елементів акції.

"Зрештою, жоден зовнішній антураж не замінить людську активність, а така акція є серйозною можливістю показати Україні і світу, можновладцям та простим мешканцям, що є у нашій країні іще небайдужі люди, яких турбує щось більше, аніж власні матеріальні проблеми, які переймаються високими ідеалами та пам’ятають тих, хто віддав за них життя", - повідомляє оргкомітет акції.