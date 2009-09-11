Гомофобний погром на Форумі видавців у Львові (фото)

У Львові радикально налаштовані молоді люди намагалися зірвати презентацію антології сучасної світової квір-літератури "120 сторінок Содому".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі "Гей-Форуму України", вчора, 10 вересня, в конференц-залі західноукраїнського інтернет-видання "Захід-нет" відбулася прес-конференція, присвячена виходу на першої пострадянському просторі антології сучасної світової квір-літератури "120 сторінок Содому".

За даними громадської організації, перебігові прес-конференції намагалися завадити дві групи молодиків: одні, невідомі, закидали учасників помідорами під вигуки "Українська молодь проти содомії" й одразу зникли, а другі, що відрекомендувалися представниками праворадикальної організації "Тризуб ім. Бандери", довший час обливали учасників майонезом і водою.

Як повідомляє "Гей-Форум України", "тризубівці" вчинили в конференц-залі "Захід.нету" погром, зламали мікрофони, розбили склянки, знищили прес-релізи та примірники книжок, а потому намагалися втекти, але їм перешкодили працівники редакції, які викликали міліцію. Втім, як зазначає "Гей-Форум", попри несприятливі обставини, прес-конференцію успішно було завершено, коли всі учасники сказали те, що хотіли.

За наявною інформацією, після прибуття міліції погромників було виведено із зали, а після закінчення прес-конференції затримано.

"Хоч як прикро, але такі інциденти яскраво ілюструють той факт, що нині в Україні питаннями, дотичними до ЛҐБТ-дискурсу, і далі активно маніпулюють політичні сили. Ситуації штучно не дають нормалізуватися, адже підігрівання напруги в суспільстві є зручним інструментом, який використовують, зокрема, й задля відволікання уваги громадськості від питань справді нагальних і складних до вирішення - простіше кажучи, від питань, що на них політикам набагато складніше робити собі піар", - заявили співупорядниці антології Альбіна ПОЗДНЯКОВА та Ірина ШУВАЛОВА.

Директор видавництва "Критика", яке видало антологію, Андрій МОКРОУСОВ, у свою чергу, повідомив, що напередодні однодумці погромників ходили львівськими книгарнями і залякували продавців, закликаючи їх не брати на продаж антологію "під загрозою вже цілком класичних терористичних акцій, на кшталт підпалів".

У "Гей-Форумі України" вважають, що "спроби зашкодити, залякати, морально пригнітити представників культурної еліти, фізично знищити новий літературний продукт матимуть тільки зворотний ефект, а саме - посилення суспільної уваги до вже виданої антології, до її упорядників та видавців". "Думається, що ці ексцеси спровокують підвищення читацького інтересу до книги, і видавцю доведеться додруковувати тираж", - заявляють у громадській організації.