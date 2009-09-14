Українська Гельсінська спілка з прав людини шукає волонтерів

Пропонуємо ініціативним студентам останніх курсів юридичних факультетів пройти юридичну практику (у якості волонтера) у головному офісі організації (м. Київ).

Практика буде включати підготовку відповідей на звернення громадян, документів в Європейський Суд з прав людини, проведення моніторингу дотримання прав людини в Україні тощо.

Також ви зможете користуватися рідкісною бібліотекою правозахисної літератури (на різних мовах), яку має організація, і до ваших послуг будуть необхідні засоби телекомунікації.

Ми будемо раді допомогти Вам у Вашому професійному зростанні, а також у разі потреби надати Вам необхідні рекомендації.

Просимо надіслати Ваші резюме до 31 вересня 2009 р. на електронну адресу: shcherbatuc@helsinki.org.ua