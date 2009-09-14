Навіщо Ющенку блокувати створення міграційної служби?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО перешкоджає створенню і повноцінному функціонуванню Державної міграційної служби, оскільки вона може попередити зловживання на виборах з особистими даними громадян, які виїхали за кордон у пошуках роботи.

Про це заявив начальник Головного управління МВС України в АР Крим – заступник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ у коментарі тижневику «Дзеркало тижня».

«Не варто забувати про наближення президентських виборів. Адже як тільки виникне міграційна служба, вона відразу ж створить повний і точний реєстр виборців і контролюватиме його, а це не всіх улаштовує. Бо тоді вже не буде такої високої явки на виборах, наприклад, у західних регіонах України», — сказав він.

На думку Г.МОСКАЛЯ, електоральні зловживання з голосами громадян, які виїжджають за межі України у пошуках роботи, досить розповсюджені у західному регіоні.

«Візьмімо, приміром, Чернівецьку область, звідки я родом. За офіційними даними, в ній проживає близько 900 тис. населення. З них — приблизно 600 тис. виборців. З них (адже не їздять на заробітки піонери та пенсіонери) — приблизно 350 тис. перебувають за кордоном. А на будь-яких виборах явка становить, як правило, 95-98%», — зазначив Г.МОСКАЛЬ.

Також він припускає, що ефективна діяльність міграційної служби дозволить виключити з виборчих списків принаймні тих співвітчизників, які встигли отримати іноземне громадянство.

«Державна міграційна служба збере інформацію, хто куди виїхав, по кожному селу. Потім міграційним службам відповідних країн буде надіслано запити щодо того, чи не отримали ці люди нового громадянства. Діставши відповіді, служба звернеться до ЦВК, щоб виключити зі списку виборців громадян інших країн, як і має бути за законом», — сказав Г.МОСКАЛЬ.

Саме такого розвитку подій, на його думку, і побоюється чинний глава держави.

«Реально не можна притягнути до відповідальності людину, яка є громадянином хоч би й 10 держав, проте не дати їй зареєструватися кандидатом у Президенти, депутати, не надати їй можливості голосувати і бути держслужбовцем — можна... Це якраз і буде обов’язком Державної міграційної служби. І саме тому ЮЩЕНКО й боїться її створення», — пояснив Г.МОСКАЛЬ.

Довідка УНІАН Кабінет міністрів України видав постанови від 17 липня 2009 року №750 «Питання Державної міграційної служби України», від 29 липня 2009 року №807 «Деякі питання організації діяльності Державної міграційної служби», №810 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету міністрів України», розпорядження від 29 липня 2009 року №958-р «Питання переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні носії», якими вирішено питання, пов`язані з функціонуванням Державної міграційної служби України.

27 серпня Президент В.ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень вищезазначених постанов уряду і одночасно звернувся з поданням до Конституційного суду. Глава держави наголошує, що питання зміни обсягу функцій МВС, пов`язаних із протидією незаконній міграції, зміни загальної структури та чисельності МВС, відповідно до Конституції України, може вирішувати виключно Верховна Рада України шляхом ухвалення законів. Отже, вважає Президент, Кабінет міністрів порушив вимоги Основного Закону.