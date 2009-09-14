Євросуд з прав людини хоче скоротити розгляд справ до 3 років

Європейський суд з прав людини хоче скоротити термін розгляду справ до 3-х років.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила журналістам суддя суду від Бельгії Франсуаз ТУЛКЕНС.

“Головна ідея – скоротити термін розгляду справ до трьох років”, - сказала вона.

Суддя зазначила, що 2 місяці тому суд схвалив новий регламент своєї діяльності, відповідно до якого усі справи подаватимуться на розгляд суду Бюро реєстрації, після чого вони перебуватимуть на постійному контролі голів палат суду.

“На жаль, проблема з тривалим розглядом справ існує, і ця проблема є дуже і дуже серйозною”, - зазначила бельгійський суддя.