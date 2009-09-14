Пікет на підтримку казахстанського правозахисника Євгена Жовтиса

15 вересня з 13:00 до 13:30 під стінами посольства Республіки Казахстан (м.Київ, вул.Мельникова, 26) активісти Громадської ініціативи «Демократичний Схід» проведуть мітинг на підтримку незаконно репресованого правозахисника Євгена Жовтиса, директора Казахстанського бюро з прав людини.

Одночасно подібні заходи пройдуть у Лондоні, Варшаві та інших містах. Протестувальники вимагають від влади Республіки Казахстан дотримуватися норм міжнародного права та припинити політичні репресії всередині країни.

Нагадаємо, у липні 2009 року було порушено кримінальну справу проти керівника Казахстанського бюро з прав людини Євгена Жовтиса, якому інкримінували жорстке порушення правил дорожнього руху. Дводенний судовий процес, який відбувся на початку вересня викликав шквал обурення з боку демократичної опозиції та міжнародної спільноти, які відзначили непрофесіоналізм суддів і попрання людських прав.

Після оголошення вироку активістами опозиційних і правозахисних організацій було створено Громадський штаб із захисту Жовтиса, члени якого оголосили відомого правозахисника в‘язнем сумління. Головою Штабу обрано колишнього політв‘язня, незалежного журналіста Сергія Дуванова.

В Україні підтримкою ув‘язненого Євгена Жовтиса займається ініціатива «Демократичний Схід», яка складається з активістів студентських і правозахисних організацій України.

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