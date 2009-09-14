Збита в міліціонером жінка була п`яною?

У Донецькій області 47-річна жінка, мати п`ятьох дітей, яку під час дорожньо-транспортної пригоди збив співробітник міліції, перебувала в стані алкогольного сп`яніння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник начальника управління кадрового забезпечення ГУ МВС України в Донецькій області Михайло ХАЛАДЖІ.

Він нагадав, що 1 вересня поточного року о 20.20 в селі Георгіївка Мар’їнського району сталося ДТП, під час якого було травмовано жительку цього села. При цьому М.ХАЛАДЖІ зазначив, що 4 вересня в засобах масової інформації «почала з`являтися неправдива інформація щодо обставин цього ДТП».

М.ХАЛАДЖІ уточнив, що в автомобілі, який збив жінку, перебували не два, а один співробітник міліції. «Працівник карного розшуку Мар’їнського райвідділу, старший лейтенант міліції Євген КРИШТОПА, 1983 року народження, рухався з Мар’їнки по автодорозі Мар’їнка-Курахове, а саме в місто Курахове, для проведення оперативних заходів. Він займався розшуком особи, яка скоїла злочин», - пояснив правоохоронець.

Він детально розповів про ситуацію, що склалася на дорозі й призвела до травмування жінки.

«З ферми, по прилеглій другорядній дорозі рухався велосипедист. Велосипед рухається без зупинки, в темну пору доби, водій не бачить цього велосипеда й не встигає зреагувати на дії велосипедиста. По суті справи, до водія претензій в даній ситуації бути не може. Остаточний висновок зробить, звичайно, прокуратура, після проведення певних слідчих дій і, в першу чергу, акту технічної експертизи. Від місця удару, до місця повної зупинки – 13 метрів, що зафіксовано на схемі дорожньо-транспортної пригоди, яку складали працівники прокуратури», - зазначив М.ХАЛАДЖІ.

За його словами, згідно з правилами дорожнього руху, за довжиною гальмівного шляху можна судити, що «швидкість автомобіля становила приблизно 35-40 км/год, але не 120, про які так багато говорили».

М.ХАЛАДЖІ сказав, що очевидці бачили біля міліцейського автомобіля двох людей: «Біля зазначеного автомобіля перебували двоє людей, один із яких раптово побіг за магазин і зник. Звідси виникла версія, що працівників міліції було двоє». Але він пояснив, що другою людиною був сторож магазина, який знаходився недалеко від дороги.

«Сторож стояв біля магазина й бачив усе це. Більш того, він бачив, як велосипедистка виїхала на головну дорогу, і ще намагався їй крикнути: «Куди ж ти, машина!». Ну, звісно, ніхто його не почув. Жінка потрапила під автомобіль, проїхавши декілька метрів, автомобіль зупинився біля огорожі, сторож підійшов до автомобіля, побачив, що жінка, яку збив автомобіль, його знайома, яка зловживає спиртними напоями. Потім вийшов працівник міліції з автомобіля, сказав викликати «швидку», й сторож побіг у магазин викликати «швидку». Ось звідки з`явилася версія про те, що працівників міліції було двоє», - пояснив М.ХАЛАДЖІ.

За його словами, аналізи, взяті у жінки в лікарні, підтвердили, що вона була п`яна.

Заступник начальника управління кадрового забезпечення обласної міліції категорично спростував «чутки про те, що міліціонер був п`яний і чутки про те, що в салоні автомобіля були пляшки горілки й закуска», а також про пропозицію хабара родичам потерпілої.

Крім того, М.ХАЛАДЖІ заявив, що деякі особи, поширюючи неправдиві чутки про це ДТП, хочуть «попіаритися на горі людей».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи перебуває ця жінка й досі в комі, правоохоронець сказав: «Вона поки неконтактна».

«Давайте подивимося на речі більш тверезо. Я чому вирішив говорити вам сьогодні всю правду, тому що, напевно, толерантність КУП’ЯНСЬКОГО (Микола КУП’ЯНСЬКИЙ - начальник ГУ МВС у Донецькій області - УНІАН) посприяла тому, що з`явилася така неправдива інформація», - зазначив М.ХАЛАДЖІ.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня на прес-конференції керівник ГУ МВС України в Донецькій області Микола КУП’ЯНСЬКИЙ, розповідаючи про дане ДТП, не сказав, що велосипедистка була п`яна, й говорив про те, що в пригоді брали участь більше, ніж один співробітник міліції.

М.КУП’ЯНСЬКИЙ повідомив, що Мар’їнською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю співробітників міліції, які збили жінку.

За його словами, 1 вересня 2009 року в Мар’їнському районі сталося ДТП за участю двох співробітників міліції. Автомобіль зі співробітниками міліції збив 47-річну жінку, яка їхала на велосипеді. Її, матір п`ятьох дітей, було з тяжкими травмами доставлено до лікарні й зараз вона перебуває в комі.

М.КУП’ЯНСЬКИЙ сказав, що цю справу розслідує прокуратура, й міліція не перешкоджає об`єктивному розслідуванню. Начальник облУВС повідомив, що двоє співробітників, які скоїли ДТП, поки продовжують працювати в міліції.

Також М.КУП’ЯНСЬКИЙ висловив незадоволення з приводу того, що деякі журналісти подають інформацію «тенденційно», стверджуючи, що співробітники міліції в момент ДТП були п`яні, й запропонував журналістам у разі скоєння подібних ДТП разом із міліцією виїжджати на місце події.