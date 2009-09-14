У Лондоні відбулися зіткнення навколо будівництва мечеті

В одному з районів Лондона Харроу відбулися бурхливі зіткнення демонстрантів із руху "Зупинимо ісламізацію Європи" й групи "Об`єднуйтесь проти фашизму", заарештовано вісім осіб.

Як передає радіостанція «Свобода», минулої суботи на цьому ж грунті відбулися зіткнення в Бірмінгемі.

В одному з найфешенебельніших передмість Лондона Харроу будується п`ятиповерхова мечеть – одна з найбільших у Британії.

У восьму річницю терактів, що сталися в США 11 вересня 2001 року, організація "Зупинимо ісламізацію Європи" влаштувала біля стін мечеті демонстрацію протесту проти її спорудження.

Намагаючись зірвати цю демонстрацію, інша організація під назвою "Об`єднуйтесь проти фашизму", що включає низку мусульманських угрупувань, організувала зустрічну демонстрацію, в якій брало участь близько тисячі осіб.

Обидві демонстрації переросли в зіткнення, які намагався зупинити поліцейський спецназ. Близько 250 молодих людей азіатського походження в масках почали закидати поліцію камінням і пляшками. Вісім осіб було заарештовано.