Перелом грудини за відмову підписати зізнання у райвіддліку

Кіровоградська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» вимагає об’єктивно розслідувати факт побиття співробітниками Гайворонського районного відділу міліції УМВС в Кіровоградській області мешканця міста Гайворон Віктора СЄРИХ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ВО "Свобода".

У заяві зазначається, що В.СЄРИХ запросили до райвідділу міліції, де "запропонували написати зізнання, ніби він спалив чийсь мопед". Однак чоловік відмовився підписувати документ, через що, як стверджується у заяві, до нього була застосована груба фізична сила з боку чотирьох посадових осіб згаданого райвідділу міліції. Внаслідок побиття В.СЄРИХ отримав травми, у тому числі "...косий перелом тіла грудини".

У зв’язку з цим автори заяви вимагають від міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА "негайно звільнити із займаної посади начальника УМВС в Кіровоградській області... Звільнити із органів міліції керівний склад Гайворонського РВ УМВС в Кіровоградській області за дискредитацію органів МВС".

У свою чергу, в Центрі громадських зв’язків УМВС в Кіровоградській області УНІАН підтвердили, що керівництву регіональної міліції відомо про вказаний у заяві ВО "Свобода" факт побиття чоловіка. За цим фактом призначено і проводиться службове розслідування, за результатами якого буде прийнято відповідне рішення. У разі необхідності зібрані матеріали перевірки передадуть для подальшого розслідування й надання законної оцінки діям винних осіб до органів прокуратури.