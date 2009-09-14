Медведька просять оприлюднити інформацію про вбитих журналістів

Київська незалежна медіа-профспілка просить генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА оприлюднити інформацію про всіх убитих в Україні журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки, листа з таким закликом направив генпрокурору голова комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ.

Ю.ЛУКАНОВ просить О.МЕДВЕДЬКА до Дня пам’яті загиблих журналістів - 16 вересня - оприлюднити на веб-сайті Генеральної прокуратури інформацію стосовно того, хто з журналістів став жертвами злочинів за роки незалежності України, скільки журналістів було позбавлено життя внаслідок злочинів і скільки таких злочинів було розкрито.

„Також пропоную Вам оприлюднити узагальнену інформацію, - сказано в листі, - щодо реєстрації та розкриття злочинів за статтею 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”.

Автор листа вважає, що оприлюднення такої інформації дасть змогу об’єктивніше уявити ситуацію зі справою захисту журналістів з боку правоохоронних органів.

Раніше Ю.ЛУКАНОВ зазначав, що дуже часто трапляються випадки, коли міліція не перешкоджає нападам на журналістів під час виконання ними своїх службових обов’язків.