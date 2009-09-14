15 вересня - 9-30 - Біля Солом’янського районного суду м.Києві відбудеться акція на підтримку активістів ініціативи «Збережемо старий Київ» та членів Незалежної студентської профспілки «Пряма дія» Андрія і Сергія Мовчанів. Їх звинувачують у скоєні групового хуліганства (ст. 296 ч. 2 КК) під час участі у акції протесту. О 10-00 розпочнеться засідання суду (вул. Шутова, 1). Телефони: 8 (063) 715-31-14, 8 (063) 434-81-49.