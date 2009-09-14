Прес-конференція на тему: ”9-ті роковини вбивства Георгія Гонгадзе. Звіт міжнародних журналістських організацій”

15 вересня - 11-00 - Прес-конференція на тему: "9-ті роковини вбивства Георгія Гонгадзе. Звіт міжнародних журналістських організацій". Звіт підготовлений Міжнародною федерацією журналістів, Спілкою журналістів Великобританії і Північної Ірландії, Фондом Гонгадзе і Інститутом масової інформації. Учасники: адвокат М.Гонгадзе Валентина Теличко, виконавчий директор Інституту масової Інформації Вікторія Сюмар (“Інтерфакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5-а). Телефони: 566-15-34,(066) 351-19-35.

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