16 вересня о 14 годині у рамках заходів, приурочених до Дня винахідника і раціоналізатора, відбудеться урочиста зустріч з винахідниками України та врученням їм нагород Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Нагородження відбудеться у рамках науково-практичної конференції „Проблеми розвитку винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Україні”, організовано ї Державним департаментом інтелектуальної власності спільно з Національним технічним університетом України „Київський політехнічний інститут”. Участь у вищезазначеній конференції візьмуть керівники системи інтелектуальної власності України, Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”, Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України.

З 13.00. – 14.00. – ознайомлення учасників засідання з виставкою розробок Наукового парку „Київська політехніка” та експозицією Державного політехнічного музею України.

Адреса: м. Київ, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, пр. Перемоги, 37, корпус 1, зал засідань Вченої Ради.

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