Зварича помістять у психлікарню?

Екс-голова Львівського адміністративного апеляційного суду Ігор ЗВАРИЧ заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури України погрожують помістити його до психіатричної лікарні.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар адвокатів екс-судді І.ЗВАРИЧА Тетяна ТУРЧИНА.

За її словами, І.ЗВАРИЧ звернувся із заявою до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, в якій зазначає, що співробітники відомства натякають на його неадекватність.

«Від представників Генеральної прокуратури України, слідчих, керівників слідства мені починають надходити погрози в моїй неадекватності сприйняття дійсності, можливих психічних розладах та потребі в лікуванні. Можу свідомо керувати тільки своїми діями, будучи свідомим того, що Ви чи Ваші слідчі за вказівкою Президента України В.ЮЩЕНКА в будь-який час можуть «сховати» мене в психіатричну лікарню і зробити з мене психа, так як сховали в тюрму, щоб «колоти», - йдеться у тексті заяви І.ЗВАРИЧА, переданій УНІАН.

Екс-суддя наголошує, що будь-які дії представників влади не змінять його бажання боротися «з неправдою та брехнею цього політичного режиму».

«Де б Ви мене не ховали: чи в підвалах під час викрадення, чи в тюрмі під час так званого розслідування, чи в психіатричній лікарні, я до останніх своїх днів буду боротися з неправдою, з брехнею, зі сфабрикованою відносно мене справою, з політичним режимом та його представниками, які сфабрикували та продовжують фабрикувати майбутній «нюрнберзький» процес над суддями та судовою системою», – йдеться у зверненні І.ЗВАРИЧА до генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно тогочасного голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

4 вересня Апеляційний суд міста Києва за поданням Генпрокуратури продовжив строк перебування І.ЗВАРИЧА під вартою з 6 до 9 місяців – до 10 грудня ц.р.