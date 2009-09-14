У Києві затримали чоловіка, який продавав електронні бази держорганів

Співробітниками СБУ в Києві припинено протиправну діяльність зловмисників, які реалізовували на магнітних носіях електронні бази даних з конфіденційною інформацією, яка є власністю держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області, під виглядом реалізації у торгівельній мережі київського ринку «Петрівка» легальної продукції - ліцензійних відео- та аудіодисків, програмного забезпечення тощо, зловмисники нелегально збували компакт-диски із електронними базами даних з конфіденційною інформацією щодо юридичних та фізичних осіб станом на липень 2009 року. Одного із реалізаторів (27-річного мешканця Києва) оперативники затримали «на гарячому» - після того як він отримав гроші за диск з базами даних.

Слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області порушено кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Ведеться слідство. Рішенням суду стосовно затриманого обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.