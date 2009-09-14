Виставка плакатів та дитячих малюнків «Ні – торгівлі людьми та експлуатації дітей!»

16-19 вересня 2009 р. в Арт-кафе «Антресолі», за адресою, м. Київ, бульвар Шевченко 2 ghj[jlbnbvt виставка дитячих малюнків та плакатів. Малюнки та плакати, підготовлені та зібрані Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда – Україна», не тільки привертають увагу громадян до цієї проблеми, але й закликають до нетерпимого ставлення до будь-яких порушень прав людини та містять в собі поради, як унебезпечити себе від таких злочинів.

На виставці буде представлено тематичні плакати, підготовлені не тільки українськими організаціями, а й організаціями Польщі, Македонії, Білорусі, Молдови, Чехії, Болгарії та інших держав, а також малюнки переможців конкурсу для дітей «Запобігання торгівлі людьми, насильству та експлуатації дітей», який проводився Міжнародним жіночим правозахисним центром „Ла Страда-Україна”.

Вхід вільний для всіх відвідувачів кафе.

Контактна особа: Наталія Бочкор, центр «Ла Страда – Україна», тел. 8 044 205 37 36.