У Росії з наступного року можуть повернути смертну кару

З 2010 року в Росії може бути відновлена смертна кара. З 1 січня 2010 року, з введенням суду присяжних у Чечні, цей інститут пошириться на територію всіх російських регіонів. До цього моменту, згідно з рішенням Конституційного суду від 1999 року, ні один громадянин Росії не може бути страчений.

Про це пише ProUa із посиланням на газету «Нові вісті».

Можливе відновлення смертної кари в Росії оцінюється неоднозначно. Адвокат Юрій Костанов виступає проти смертної кари. «Знаючи якість попереднього слідства і суду, я не можу бути впевненим, що за гратами не опиняться невинні», - пояснює він свою позицію.

Костанов також відзначає, що кількість судових помилок в Росії досить велика і складає 10-20%.

Депутат Держдуми від КПРФ Віктор Ілюхін повідомляє, що останнім часом питання про відновлення смертної кари обговорюється активніше. За його словами, все більше людей схиляються до того, що президент повинен скасувати мораторій на призупинення виконання смертної кари.

При цьому депутат зазначає, що зростання умисних вбивств у країні в два рази більше, ніж був у Радянському Союзі.

Велика частина населення РФ підтримує відновлення смертної кари. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями «Левада-Центру», 37% росіян виступають за застосування смертної кари, а 16% опитаних згодні з тим, що варто розширити її застосування. 14% громадян виступають за повне скасування вищої міри, і 20% респондентів підтримують нинішній стан речей.

Соціологи відзначають, що серед прихильників страти переважають малозабезпечені громадяни, які вважають, що правоохоронна система не в змозі захистити їх від злочинців.

Колишній заступник голови Конституційного суду Тамара Морщакова вважає, що в питанні відновлення смертної кари влади не повинні покладатися на думку громадян. За її словами, більшість населення всіх країн світу завжди виступають за смертну кару.

У 1996 році Росія вступила до Ради Європи, однією з умов членства в цій організації було скасування смертної кари. Останній смертний вирок був приведений у виконання в серпні 1996 року.

У квітні 1997 року Москва підписала шостий протокол Європейської конвенції з прав людини, що передбачає скасування вищої міри покарання. Державна дума повинна була ратифікувати його до травня 1999 року, але не зробила цього досі.

Законопроект про мораторій на страту був підготовлений, але не був прийнятий. У нормативних документах смертна кара досі присутня як міра покарання.