Генсек ООН закликає зміцнювати демократію та верховенство права

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН звернувся з посланням з нагоди Міжнародного дня демократії.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному відділі Представництва ООН в Україні.

“Відзначаючи Міжнародний день демократії, світова спільнота знову підтверджує свою відданість побудові суспільства, в житті якого беруть участь всі громадяни без винятку, суспільства рівних можливостей, яке ґрунтується на верховенстві права і дотриманні прав людини”, – йдеться у посланні.

Генсек ООН зазначає, що незважаючи на те, що демократія має статус універсального зведення принципів, а демократичний лад залишається оптимальною соціально-політичною системою, існує чимало різноманітних проблем на шляху ствердження демократії у всьому світі. Відновлення демократичного ладу і формування нових демократій, захист незакріплених демократичних інститутів і навіть покращення функціонування тих демократій, що вже давно встановилися потребує відданості справі і напруженої роботи.

За його словами, хоча головна відповідальність за здійснення демократичних перетворень лягає на національні сили, міжнародна спільнота може відіграти важливу допоміжну роль в цьому питанні. І справді, попит на допомогу Організації Об’єднаних Націй в справі інституалізації проведення чесних виборів, забезпечення верховенства права, зміцнення громадянського суспільства та інших ключових аспектів функціонування демократії суттєво зріс.

Генсек ООН підкреслює, що це означає, що Організації Об’єднаних Націй необхідно регулярно переглядати та удосконалювати свою роботу з огляду на скоординованість власних зусиль у досягненні демократичних цілей. “Як перший крок покращення роботи ООН по лінії зміцнення національного потенціалу та формування демократичної культури, я розіслав в усі підрозділи ООН та тимчасові представництва на місцях Основоположну концепцію з питань демократії. Концепція позиціонує Організацію Об’єднаних Націй, як таку, що діє лише в інтересах демократії, які базуються на універсальних принципах прав людини”, – сказав Генсек ООН.

Він зазначив, що демократичні принципи стали основоположними для формування нормотворчої діяльності Організації Об’єднаних Націй. “Давайте ж з нагоди цього Міжнародного дня підтвердимо свою відданість цим принципам, підтримці миру, сталого розвитку та захисту прав людини шляхом зміцнення демократії та верховенства права!” – закликав Пан Гі МУН.