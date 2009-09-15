Міжнародні організації закликають відновити пошук замовників вбивства Гонгадзе

У 9-ту річницю вбивства Георгія Гонгадзе міжнародні журналістські організації закликають українську владу відновити пошуки замовників вбивства і нарешті посадити їх на лаву підсудних, а також порушити кримінальні справи проти високопосадовців, які перешкоджали слідству.

Про це йдеться у спільній заяві 4 міжнародних журналістських організацій, переданій УНІАН.

Зокрема, у заяві зазначається, що 16 вересня 2000 р. було вбито нашого колегу Г.Гонгадзе. “З цієї нагоди ми вкотре закликаємо українську владу забезпечити належне розслідування цього злочину і знайти замовників вбивства”, - наголошують автори документу.

Вони нагадують, що Г.Гонгадзе “було викрадено та жорстоко вбито після того, як декілька українських високопосадовців між собою обговорили та спланували цей злочин. Ця загибель стала сумною сенсацією, що зайвий раз підкреслила безкарність можновладців, які здатні вбивати журналістів, аби примустити їх мовчати”.

Цього літа відбулося декілька важливих подій, пов’язаних зі справою, відзначається в заяві. Було заарештовано Олексія ПУКАЧА, який, за словами слідчих та за рішенням суду, вважається убивцею Г.Гонгадзе. Як повідомляється, за допомогою інформації, наданої О.ПУКАЧЕМ прокуратурі, було знайдено череп, що майже напевне належить Георгію.

Автори заяви вітають таке просування у справі, але відзначають, що досі нічого не відомо про те, хто був замовником цього вбивства, і яким чином було віддано наказ стратити Г.Гонгадзе. “Слідство далі не відповідає на це питання, що ставлять і Парламентська Асамблея Ради Європи, і ми, і наші українські колеги”.

Існував цілий ряд очевидних зачіпок, за допомогою яких можна було б визначити, яким чином на той час працювала система наказів у МВС і уряді. Судовий процес у справі трьох співучасників О.ПУКАЧА та винесення вироку у 2008 р. відкривало можливостей навіть більше, ніж будь-коли. Але більшості з цих потенційних джерел інформації просто дозволили зникнути, підкреслюється в заяві.

У річницю трагічної загибелі Г.Гонгадзе міжнародні журналістські організації закликають українську владу переглянути методи слідства та відновити пошуки замовників убивства, щоб вони нарешті постали перед судом; порушити кримінальні справи проти високопосадовців, які свідомо перешкоджали слідству.

Уряди та громадянське суспільство європейських держав автори заяви закликають продовжувати боротьбу проти безкарності можновладців, які схвалюють та використовують насильницькі дії проти журналістів.

Документ підписали: Генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ейден УАЙТ, від Фундації Гонгадзе Мирослава ГОНГАДЗЕ, від Національного союзу журналістів Великої Британії та Ірландії Джеремі ДІАР, від Інституту масової інформації Алла ЛАЗАРЕВА.