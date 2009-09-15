Адвокат Гонгадзе підозрює, що між ГПУ і Пукачем є домовленості

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО підозрює, що між слідством і колишнім начальником Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексієм ПУКАЧЕМ існують домовленості, в рамках яких слідство формує справу проти нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ТЕЛИЧЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я підозрюю, і, на жаль, для цього є підстави, що в ніч з 21 на 22 липня (день затримання О.ПУКАЧА) було досягнуто якихось рамкових домовленостей між слідством і генералом ПУКАЧЕМ. В рамках цих домовленостей далі слідство формує справу, яка невдовзі, напевно піде до суду”, - сказала вона.

Адвокат сподівається, що з огляду на визнання О.ПУКАЧА надзвичайно важливим обвинуваченим Верховний Суд дозволить використати максимальний термін утримання його під вартою -18 місяців.

В.ТЕЛИЧЕНКО також вважає, що відповідні правоохоронні органи “абсолютно реально” можуть зберегти життя О.ПУКАЧУ.

За її словами, О.ПУКАЧ дуже боявся, що його можуть застрелити під час затримання нібито через намагання втекти.

“Він розумів, що теперішній владі він найзручніший німий, тобто вбитий”, - сказала адвокат.

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, після затримання О.ПУКАЧА почалася “велика політика і спекуляція” на тому, що він скаже під час допитів.

“Якщо ПУКАЧА засудять і відправлять відбувати покарання, але він при цьому не скаже імен справжніх замовників, він далі зможе шантажувати політиків”, - вважає адвокат.

“Подивіться, що робить Генеральна прокуратура: вона домовляється з Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ кілька років, з затриманим ПУКАЧЕМ, не знаю з ким ще вона домовляється, можливо з тим, кому ще й обвинувачення не пред’явлено”, - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.