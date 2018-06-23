Free Zhovtis!

Сьогодні під стінами посольства Республіки Казахстан зібралися мітингувальники на підтримку незаконно репресованого правозахисника, директора Казахстанського бюро з прав людини Євгена Жовтиса.

Протестувальники вимагали від влади Республіки Казахстан дотримуватися норм міжнародного права та припинити політичні репресії всередині країни.

У липні 2009 року було порушено кримінальну справу проти керівника Казахстанського бюро з прав людини Євгена Жовтиса, якому інкримінували жорстке порушення правил дорожнього руху.

Дводенний судовий процес, який відбувся на початку вересня викликав шквал обурення з боку демократичної опозиції та міжнародної спільноти, які відзначили непрофесіоналізм суддів і попрання людських прав.

Одночасно подібні заходи пройшли у Лондоні, Варшаві та інших містах.

Фото УНІАН