Free Zhovtis!

Free Zhovtis!

18:17, 15 вересня 2009
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Керівника Казахстанського бюро з прав людини Євгена Жовтиса кинули за грати... Посольство Казахстану у Києві оточили мітингувальники...Одночасно подібні заходи пройшли у Лондоні, Варшаві та інших містах... Фоторепортаж

Сьогодні  під стінами посольства Республіки Казахстан зібралися мітингувальники на підтримку незаконно репресованого правозахисника, директора Казахстанського бюро з прав людини Євгена Жовтиса.

Протестувальники вимагали від влади Республіки Казахстан дотримуватися норм міжнародного права та припинити політичні репресії всередині країни.

У липні 2009 року було порушено кримінальну справу проти керівника Казахстанського бюро з прав людини Євгена Жовтиса, якому інкримінували жорстке порушення правил дорожнього руху.

Дводенний судовий процес, який відбувся на початку вересня викликав шквал обурення з боку демократичної опозиції та міжнародної спільноти, які відзначили непрофесіоналізм суддів і попрання людських прав.

Одночасно подібні заходи пройшли у Лондоні, Варшаві та інших містах.

Фото УНІАН

 

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