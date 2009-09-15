Стартував прийом заявок на звання ”Будяк року-2009”

Українська Гельсинська спілка з прав людини оголошує про прийом заявок на цьогорічну антипремію в галузі прав людини "Будяк року - 2009".

Про це УНІАН повідомила прес-секретар УГСПЛ Марина ГОВОРУХІНА.

За її словами, щороку 10 грудня правозахисники вручають Антипремію «Будяк року» особам та органам влади, котрі найбрутальніше порушують права людини. Вказати на них може кожен бажаючий. Для цього варто заповнити заявку і надіслати її до офісу Української Гельсинської спілки з прав людини за адресою 04071, м. Київ, вул. Олегівська 36, офіс 309 або на електронну адресу contact#helsinki.org.ua.

"Нам потрібні факти та докази. Разом ми зможемо привернути увагу до найсерйозніших порушень прав людини, що відбулися в державі протягом року", - сказала М.ГОВОРУХІНА.

За її словами, антипремія є некомерційним і не політичним проектом. Жодні ініціативи чи рішення, пов’язані з премією, не можуть бути спрямовані на отримання прибутку чи підтримку політичних партій жодним з організаторів ініціативи, членів журі чи спонсорів премії, а спонсори премії не мають права впливати на прийняття рішень у будь-якій номінації.

Як повідомляв УНІАН, минулого року лауреатами «Будяка року» стали Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Міністерство охорони здоров’я, народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ та Луганська міська рада.

Генеральний правовий медіа-партнер Антипремії: газета «Юридична практика». Головний інформаційний партнер Інформаційне Агентство «УНІАН»