Спільна прес-конференція міністра юстиції України Миколи Оніщука та комісара РЄ з прав людини Томаса Гаммамберга на тему: «Невиконання рішень судів. Позиції України і Європи»

16 вересня - 15-30 - Відбудеться спільна прес-конференція міністра юстиції України Миколи Оніщука та комісара РЄ з прав людини Томаса Гаммамберга на тему: «Невиконання рішень судів. Позиції України і Європи» (ІнтерМедіа консалтинг, вул.Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: 8-063-491-85-45, 581-77-16, e-mail: pr@imk.com.ua.

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