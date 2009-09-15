18 вересня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена святкуванню Дня Батька в Україні. Про результати громадьских ініціатив, які були направлені на усунення кризи батьківства в Україні за 2009 рік і прийнятих програмах на наступний рік, розповідатимуть: Юрій Павленко, міністр у справах сім`ї і молоді України і Олександр Марченко, президент міжнародної громадської організації «Центр батьківства» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.