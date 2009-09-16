Мати Гонгадзе має намір провести приватну експертизу черепа

Леся Гонгадзе має намір провести приватну експертизу черепа, який міг належати її сину. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» повідомила мати журналіста.

Леся Гонгадзе повідомила, що володіє додатковим біологічним матеріалом для дослідження, і вимагатиме у Генпрокуратури зразків віднайдених фрагментів.

Генеральна прокуратура наполягає на похованні решток «таращанського тіла», каже мати загиблого журналіста. Кілька днів тому представник прокуратури звернувся до матері з проханням визначитися. Утім, Леся Гонгадзе повідомила, що хоче обов’язково оглянути віднайдений череп, місце схову якого вказав Олексій Пукач.

Вона каже, що бажає замовити експертизу останків приватно, а для дослідження надасть нові матеріали. «У мене є біологічний матеріал, який я привезла з Тбілісі. Це зуби малого Гії. Безумовно, це повинно дати стовідсотковий результат. Я буду приватно це робити, для себе, я буду просити кістки».

Хто саме робитиме експертизу, мати ще не визначилася, але мало хто погодиться за це взятися, припускає Леся Гонгадзе. Мати убитого журналіста також повідомила, що боїться за своє життя, оскільки, за її словами, експертиза може розставити всі крапки над «і». Але це є єдиним шляхом до поховання, що заспокоїть сумління, каже Леся Гонгадзе.

Перспективи у розслідуванні справи вона не бачить та дуже скептично ставиться до можливості покарання тих, хто перешкоджає справі. І ще більше вона не вірить у виявлення замовників вбивства. У планах матері також є зустріч з генпрокурором.

Як відомо, влітку цього року Генпрокуратура України підтвердила, що у Білоцерківському районі Київської області було знайдено фрагменти людського черепа, який, на думку слідства, належить Гонгадзе. Згодом українські судмедексперти підтвердили, що череп належав Георгію Гонгадзе.

16 вересня виповнюється дев`ять років від дня зникнення журналіста.