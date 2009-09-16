16-18 вересня 2009 року у м.Київ (готель "Козацький стан", Бориспільське шосе, 300 м від Харківської площі, м. "Бориспільська") відбудеться Європейська конференція шкіл політичних студій «Демократія та виборчі стандарти: виклики для Європи», що об’єднає близько 80 учасників із 16 європейських країн.

Захід, який організовано Лабораторією законодавчих ініціатив та Генеральним Директоратом політичних справ Ради Європи у рамках діяльності Європейської асоціації шкіл політичних студій, має стати платформою для обговорення низки проблем, що пов’язані з проведенням демократичних виборів та мають особливу актуальність для сучасної Європи. Конференція відбудеться напередодні другої події, ініційованою Радою Європи в Україні, а саме: Форуму «За майбутнє демократії» (жовтень 2009 року), який продовжить дискусію навколо проблемних виборчих питань.

У заході запланована участь Жана-Луї Лорана (Генеральний директор з питань демократії і політичної діяльності Ради Європи), Григорія Немирі (Віце-прем’єр-міністр України), Миколи Оніщука (Міністр юстиції України), Тадаші Ізави (Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні), Марини Ставнійчук (Заступник Голови Секретаріату Президента України, Представник Президента України в Конституційному Суді, Член Венеціанської комісії), а також низки закордонних політиків та експертів.

Дискусія відбудеться навколо проблем проведення демократичних і справедливих виборів, забезпечення рівності прав виборців, а також формування раціональних мотивів вибору громадян. Захід відбувається за підтримки Уряду Японії та спільної програми Європейської Комісії та Ради Європи.

Виступи доповідачів, тематичні презентації, робота секцій та прес-конференція для журналістів запланована на 17 вересня 2009 року. Прес-конференція розпочнеться о 10.00.

Із додатковими питаннями (зокрема, щодо акредитації журналістів) звертайтеся до Світлани Матвієнко за адресою svitlana@laboratory.kiev.ua або за телефоном: +38 (044) 531 37 68 (офіс).