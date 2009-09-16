Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає Україну ратифікувати Гаазьку Конвенцію про міжнародне всиновлення, що дозволить захистити інтереси кожної дитини і сприятиме подальшому реформуванню систему опіки над дітьми.

Про це заявила в інтерв’ю Associated Press представник ЮНІСЕФ в Україні Юкіе МОКУО, коментуючи поширену у ЗМІ інформацію про наміри британського співака Елтона ДЖОНА усиновити ВІЛ-позитивного хлопчика-сироту з України.

При цьому вона підкреслила, що відповідно до Гаазької Конвенції пріоритет в усиновленні покинутих дітей має надаватися близькими родичами і громадянам країни, в якій проживає дитина.

«Важливо, щоб будь-яке рішення щодо дітей, в тому числі щодо усиновлення, приймалося в першу чергу в інтересах дитини. Гаазька Конвенція про міжнародне всиновлення (Hague Convention on International Adoptions) пропагує етичні та прозорі процеси усиновлення. ЮНІСЕФ закликає уряди дотримуватись принципів, що закладені у Конвенції,» – сказала Ю.МОКУО.

«Нестача нагляду за процесами міжнародного усиновлення та законодавчого регулювання може призводити до ігнорування прав та інтересів дитини і вирішення справи про всиновлення, керуючись матеріальною вигодою. Багато країн в світі вже визнали таку проблему і ратифікували Гаазьку Конвенцію про міжнародне всиновлення, що дозволяє їм запобігати порушенням прав дітей» - зауважила представник ЮНІСЕФ в Україні.

Вона також зазначила, що Україна цю Конвенцію поки що не ратифікувала.

“ЮНІСЕФ закликає Україну прискорити процес ратифікації Гаазької Конвенції та забезпечити її впровадження», - сказала Ю.МОКУО.

За її словами, міжнародне всиновлення має проводитися в останню чергу і лише у тих випадках, коли дитина не може отримати сімейного виховання в своїй рідній країні.

Ю.МОКУО також відзначила, що у ЮНІСЕФ сьогодні викликає значну стурбованість збільшення кількості дітей в Україні, інфікованих ВІЛ, що відбувається, зокрема, через збільшення кількості вагітних жінок із ВІЛ/СНІДом в країні, та дискримінація цих дітей.

За оцінками експертів в Україні налічується майже 440 тис. людей із ВІЛ/СНІДом віком від 15 до 49 років – це приблизно 1,63% дорослого населення країни, яка є найбільш ураженою ВІЛ/СНІДом державою Європи.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня всесвітньо відомий британський музикант сер Елтон ДЖОН заявив під час концерту в Україні, що один з ВІЛ-позитивних малюків Макіївського дитячого будинку, «забрав його серце». Водночас, пресі він сказав, що не може зараз однозначно щось сказати про всиновлення цього хлопчика.

14 вересня міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявив, що співак не зможе усиновити 14-місячного українського хлопчика, хворого на СНІД. Він наголосив, що офіційного звернення до органів державної влади з проханням усиновлення від Елтона ДЖОНА не надходило, а була лише усна заява. Крім того, відповідно до українського законодавства, пріоритетом в Україні є національне усиновлення, зазначив міністр. Він також звернув увагу, що українським законодавством заборонено усиновлення іноземцями, які не перебувають у шлюбі. “Наскільки ми знаємо, Елтон ДЖОН не є у шлюбі (він перебуває в одностатевому шлюбі зі своїм партнером Девідом ФЕРНІШЕМ – УНІАН)... В Україні не визнані одностатеві шлюби, тому для нас він – одинокий громадянин ”, – сказав Ю.ПАВЛЕНКО.