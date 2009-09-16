Хворі на туберкульоз матимуть не лише права, але й обов`язки?

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та Благодійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” готують нову редакцію закону про боротьбу з туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Дніпропетровську в рамках проведення виїзного засідання комітету ВР повідомила журналістам його голова Тетяна БАХТЄЄВА.

За її словами, чинний закон прийнятий ще в 2001 році і однозначно має бути переглянутий.

«В новій редакцій закону ми будемо визначати права хворих на туберкульоз, і права медпрацівників, які щороку заражаються через контакт з хворими», - наголосила Т.БАХТЄЄВА.

За словами голови комітету ВР, окрема стаття нової редакції закону визначатиме юридичну відповідальність для осіб, які хворіють на туберкульоз, але не лікуються.

Т.БАХТЄЄВА зазначила, що сьогодні такий хворий може лікуватися, а може не лікуватися, примусити лікуватися не можна навіть хворих, звільнених з місць позбавлення волі.

«Ці люди вільно пересуваються територією України і контактують зі здоровими людьми у побуті. Я вважаю, що юридична відповідальність для таких осіб є важливою для країни та її населення», - підкреслила Т.БАХТЄЄВА.