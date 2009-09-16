У Москаля розказали про крокодилові сльози кримського спікера

Постраждалі в дорожньо-транспортній пригоді за участю службового автомобіля голови Верховної Ради АРК Анатолія ГРИЦЕНКА росіяни досі перебувають у лікарні.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

Згідно з повідомленням, станом на 9 годину ранку 16 вересня троє постраждалих у ДТП за участю автомобіля голови ВР АРК перебувають у Білогірській районній лікарні з різними травмами.

"Журналісти, які вірять "крокодиловим сльозам" Верховної Ради АР Крим, можуть особисто виїхати до міста Білогірськ і відвідати постраждалих. Головне управління МВС України в АР Крим висловлює впевненість, що пан ГРИЦЕНКО А.П. відвідає в лікарні постраждалих в ДТП", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба кримського парламенту розповсюдила заяву, в якій йшлося, що інформація міліції про аварію за участю автомобіля голови Верховної Ради Криму, в результаті якої травмовано трьох людей, має упереджений характер і ставить за мету чинити тиск на розслідування. У цій заяві, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров`я Криму, прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА відзначила, що водія і одного з постраждалих пасажирів "Хонди" виписано з лікарні, інший постраждалий пасажир "поки що перебуває в лікарні з легкими тілесними ушкодженнями". "За характером травм його буде виписано через 3-4 дні", - відзначили в прес-службі ВР Криму.

За даними прес-служби ГУ МВД в автономії, "12 вересня в районі сіла Тополівка зіткнулися автомобілі "Хонда Фіт" і "Мерседес-бенц", який прямував з Феодосії до Сімферополя. "Мерседес-бенц" закріплений для обслуговування спікера Верховної ради АР Крим, перебуває на обліку в Державному управлінні справами Президента України", - сказано в повідомленні.

"Під час огляду встановлено, що винуватцем аварії є водій "Мерседеса", який виїхав на смугу зустрічного руху", - заявили в міліції.

У результаті ДТП було травмовано трьох росіян - водія і пасажирів "Хонди".